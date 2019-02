Nyheter

Like over klokka åtte onsdag morgen melder politiet i Møre og Romsdal om ei trafikkulykke langs Frænavegen i Molde litt øst for krysset til Øverlandsvegen. To biler skal ha kollidert, og en person klager over smerter i nakken. Nødetatene er på stedet, og bilene som var involvert i ulykka er ikke til hinder for øvrig trafikk, melder politiet via Twitter.