Sint elg jaga mann opp i tre

Nyheter

Elgkua skal ifølge Vestnesavisa ha vore observert fleire stader på Vestnes dei siste vekene. Den skyr ikkje folk og skal også ha vore sett i hagane til folk.

For ein turgåar på veg til Åsfjellet vart møtet med elgen dramatisk. Elgkua gjekk til angrep, og mannen måtte søke tilflukt i eit tre. Der vart han sitjande i rundt 20 minutt til ein kamerat kom og skremde elgen vekk med fleire skremmeskot med hagle.

Filma hendinga

Mannen la ut ein video på Facebook av hendinga, og denne kan du sjå på nettsidene til NRK Møre og Romsdal.

Dei har også snakka med mannen, som ikkje vil stå fram med namn. Han fortel til NRK at han oppdaga elgen sovande bak ei tue. Då dyret vakna, gjekk det til angrep. Mannen prøvde å brøle og vifte med hendene for å skremme dyret, utan at det hjalp. Redninga vart ei tre i nærleiken.

– Eg sat der lenge og venta, men måtte til slutt ringe ein kamerat for å få hjelp til å kome meg ned, seier mannen.

Vil avlive elgen

Vestnes kommune har no bestemt seg for å sende ut eit jaktlag for å ta livet av elgen.

– Me skal kartlegge nøye slik at me tar riktig dyr. Me vil berre skyte dersom ho beitar på innmark, seier Alexander Kenneth Connor, jordbruk- og miljøansvarleg i Vestnes kommune, til NRK.