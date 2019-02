Prestisjekontrakt til Brunvoll: – Vi er stolte

Nyheter

Brunvoll har signert kontrakt med Kongsberg Gruppen på levering av framdrifts- og manøversystemer til verdens første selvkjørende (autonome) og fullelektriske nullutslippsskip. Det melder Brunvoll i en pressemelding onsdag ettermiddag.

Brunvolls leveranse inkluderer to propeller for framdrift og to tunnel-thrustere for manøvrering.

Det er gjødselprodusenten Yara og Kongsberg Gruppen som står bak dette autonome skipet, som er det første i sitt slag på verdensbasis. Yaras mål med prosjektet er å frakte gjødsel mellom sin fabrikk på Herøya og havnene i Brevik og Larvik til sjøs – i stedet for 100 daglige, eller 40.000 turer i året med trailer, heter det i pressemeldingen.

– Vi er stolte over å ha fått denne kontrakten, sier teknisk direktør Knut Andresen i Brunvoll Gruppen.

Yara Birkeland-kontrakten er den andre for denne typen framdriftsenheter utviklet ved den Molde-baserte bedriften. Brunvoll skal også levere ti slike propeller til fem ferger for Fjord1 som nå er under bygging ved Havyards verft i Leirvik.

Pressemeldingen fra Brunvoll sier ikke noe om kontraktens verdi.

«Yara Birkeland» blir et helelektrisk skip med nullutslipp som skal manøvrere seg selv uten mannskap ombord. Etter at skipet blir levert og satt i drift i 2020 skal det likevel over en to-års periode testes ut med et begrenset antall mannskap før det blir fullverdig autonomt, det vil si selvstyrende.