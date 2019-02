Kvinne død etter mulig økseangrep på gravlund i Haugesund

Nyheter

Kvinnen ble angrepet i 16.30-tiden tirsdag, og ble i all hast sendt til sykehus der hun ble behandlet for kritiske skader. Natt til onsdag omkom hun som følge av skadene.

På åstedet fant politiet en øks som de knytter til hendelsen. Politiet vil foreløpig ikke bekrefte om dette er drapsvåpenet.

– Vi har kontroll på en øks. Det er for tidlig å si om det er dette våpenet som ble brukt mot kvinnen, sa politiadvokat Marte Engesli Lysaker på en pressekonferanse onsdag formiddag.

Tidligere straffedømt

En mann i 40-årene ble pågrepet på åstedet etter øksehendelsen. Han er siktet for å ha drept kvinnen i 60-årene.

Politiet uttalte tidlig at mannen var en kjenning. På onsdagens pressekonferanse utdypet Lysaker hvilke forhold det dreide seg om.

– Han er godt kjent for politiet, blant annet for voldskriminalitet, men også annen kriminalitet. Han er tidligere straffedømt, men hva han er dømt for vil vi ikke gå nærmere inn på nåværende tidspunkt, sa hun.

I forkant av hendelsen på gravlunden forsøkte noen å bryte seg inn i en bolig i nærheten. Politiet tror det dreier seg om samme mann.

– Det er i alle fall en hendelse politiet ser i sammenheng med det som skjedde på gravlunden. Men det er for tidlig å gå ut med detaljer om hendelsesforløpet eller si noe mer om siktedes bevegelser i forkant av drapet, sa Lysaker.

Ingen relasjon

Ifølge politiadvokaten er det ingenting som tyder på at det var noen relasjon mellom siktede og den avdøde kvinnen.

Hva som var motivet, og hvorvidt hun var en tilfeldig forbipasserende, er blant tingene politiet håper på å få avklart gjennom avhør av siktede i løpet av onsdagen.

– Det er en omfattende etterforskning som pågår. I tillegg til avhør av siktede fortsetter åstedsundersøkelsene, og vi vil også ha fokus på elektroniske spor, sa Lysaker.

Politiadvokaten opplyste videre at den siktede mannen vil bli framstilt for varetektsfengsling i løpet av torsdagen.

– I dårlig forfatning

Det er ikke kjent hvordan siktede stiller seg til drapssiktelsen.

Mannens forsvarer, advokat Erik Lea, sier til VG han snakket med sin klient natt til onsdag.

– Da jeg snakket med ham i natt, snakket vi ikke om saken, vi bare pratet. Han var ikke i stand til å prate om saken, han var i ganske dårlig forfatning, for å si det sånn, sier han.

Ifølge avisens opplysninger er det aktuelt å oppnevne en rettspsykiatrisk sakkyndig i saken.