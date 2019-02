Kvinne død etter økseangrep på gravlund i Haugesund

Nyheter

Kvinnen ble angrepet i 16.30-tiden tirsdag, og sendt til sykehus der hun ble behandlet for kritiske skader.

I en pressemelding onsdag formiddag opplyser politiet at kvinnen er død som følge av skadene hun fikk.

Mannen i 40-årene ble pågrepet på åstedet etter hendelsen. Han ble først siktet for drapsforsøk, men etter kvinnens død er siktelsen utvidet til drap. Mannen er en tidligere kjenning av politiet, og de vil forsøke å avhøre ham i løpet av dagen.

Politiet meldte først at mannen hadde gått rundt med øks, og at de hadde fått kontroll på en øks som de trodde hadde sammenheng med drapet. Senere ville de ikke kommentere hva slags våpen det var snakk om.

Det er foreløpig ukjent for politiet om det er noen relasjoner mellom mannen og kvinnen som ble drept. Jourhavende jurist Anne Mette Dahle sa tirsdag til VG at kvinnen tilsynelatende var et tilfeldig offer. I forkant av episoden på gravlunden, skal siktede ha forsøkt å bryte seg inn i et hus i Haugesund.

Ifølge avisen er det aktuelt å oppnevne en rettspsykiatrisk sakkyndig i saken. Siktedes forsvarer, advokat Erik Lea, sier til VG at han snakket med klienten natt til onsdag.

– Da jeg snakket med ham i natt, snakket vi ikke om saken, vi bare pratet. Han var ikke i stand til å prate om saken, han var i ganske dårlig forfatning, for å si det sånn, sier han.