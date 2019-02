Nyheter

Nytt møte i Trøndelag Ap

Valgkomiteen ble ikke enig mandag om Trond Giskes kandidatur som ny nestleder i Trøndelag eller eventuelt andre verv i styret, og har et nytt møte onsdag. Valgkomité-lederen har sagt at de må finne en plass til Giskes om Trondheim Ap er fornøyd med og «de øvrige fylkene ser seg tjent med».

Stortingets spørretime

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF), kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) og helseminister Bent Høie (H) stiller i den muntlig spørretimen.

Sykehusstrukturen i Finnmark, legemiddelberedskap og justisminister Tor Mikkel Waras (Frp) forhold til Huawei er blant spørsmålene i den ordinære spørretimen.

Putin taler

Russlands president Vladimir Putin holder sin årlige tale om rikets tilstand. Det siste året har Putin møtt uvanlig åpne uttrykk for opposisjon på hjemmebane, spesielt som følge av en omstridt pensjonsreform. Presidentens popularitet i landet er imidlertid fortsatt høy.

May møter Juncker

Storbritannias statsminister Theresa May stiller i spørretimen i Parlamentet før hun reiser til Brussel der hun møter EU-president Jean-Claude Juncker.

May har de siste ukene forsøkt å få EU til å gå med på å gjøre endringer i utmeldingsavtalen som EU og Storbritannia har forhandlet fram, etter at avtalen ble avvist av et knusende flertall i Underhuset i januar.