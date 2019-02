Over 100 påmeldte til inspirasjonsdag for kvinner

Nyheter

MOLDE: Onsdag inviterer Høgskolen i Molde og Molde Næringsforum til inspirasjonsdag for kvinner mellom 20 og 30 år. Samlinga holdes på Høgskolen i Molde fra klokka 12 til 16, og i løpet av de fire timene skal ti kvinnelige ledere dele sine erfaringer og gi tips til de frammøtte. Formålet med dagen er å ufarliggjøre lederstillingen og å motivere jenter til å tørre å ta plass, står det i invitasjonen.

Mange påmeldte

Nå har over 100 kvinner meldt seg på.

– Vi er veldig fornøyd med antall påmeldte. Men det er fremdeles plass til flere. Vi ser nå at dette er noe kvinner er nysgjerrige på og at det er interesse for ei slik inspirasjonssamling. Dette synes vi er veldig spennende, og vi gleder oss til onsdag, sier Britt Flo, daglig leder i Molde Næringsforum.