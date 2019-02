Ingen blir tvunget til å bytte arbeidsplass

Nyheter

Arbeidsgruppa som har vurdert lokalisering av arbeidsplasser i nye Molde kommune, har nå kommet med sin anbefaling.

Gruppa anbefaler at de administrative arbeidsplassene i all hovedsak bør fortsette å være der de er i dag, blir det opplyst på nettsida Nye Molde.

Ingen skal bli tvunget til å flytte fysisk arbeidsplass, men de som ønsker å pendle for å bli en del av et større fagmiljø skal få anledning til det.

Rapporten er nå til intern høring i Midsund, Molde og Nesset.

Arbeidsgruppa har bestått av rådmennene i de tre kommunene, prosjektleder for nye Molde kommune, samt én tillitsvalgt fra hver av de tre kommunene. Gruppa stiller seg samlet bak disse anbefalingene. De er også samstemte i at landbruksfunksjoner for nye Molde kommune kan lokaliseres i Eidsvåg.

Lokalisering av et sentralt dokumentsenter i Eidsvåg har også vært vurdert, men seks av sju deltakere i arbeidsgruppa fraråder en slik løsning.

Rapporten fra arbeidsgruppa er nå lagt ut til intern høring i de tre kommunene. Prosjektrådmannens innstilling vil være klar i midten av mars. Saken skal drøftes i arbeidsmiljøutvalget og i partssammensatt utvalg før fellesnemnda får saken til behandling 20. mars.

