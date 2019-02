Nyheter

Fengslingsmøte i Bergen

Den drapssiktede blir fremstilt for fengsling i Bergen tingrett etter knivstikkingen ved Danmarks plass fredag. Søndag kveld var det ikke kjent når fengslingsmøtet blir.

Det er uvisst hva som skjer med de andre elleve pågrepne.

Nordiske Michelin-stjerner

Mandag kveld får nordiske restauratører vite om de får beholde sine, om de får flere eller kan smykke seg med sine første Michelin-stjerner. Da offentliggjøres den prestisjetunge utmerkelsen i den danske byen Aarhus.

Det er første gang at arrangementet til den nordiske Michelin-guiden holdes et annet sted enn i en hovedstad.

Demo mot Norge

Det er varslet en demonstrasjon utenfor den norske ambassaden i Polen mot at den polske konsulen Slawomir Kowalski er erklært uønsket som diplomat i Norge.

Polen svarte med samme mynt og utviste samme kveld en norsk konsul fra landet. Kowalski må forlate Norge innen mandag.

Pelosi til Brussel

Lederen for Representantenes hus i Washington, Nancy Pelosi, møter EU-kommisjonens sjef Jean-Claude Juncker. Handelskonflikten mellom USA og Europa er tema.

USAs president Donald Trump har tidligere truet med en ekstratoll på 25 prosent.

Tidligere AfD-leder for retten

Frauke Petry, tidligere leder for Alternativ for Tyskland (AfD), møter i retten, tiltalt for å ha avgitt falsk forklaring under ed.

Forklaringen gjelder AfDs kandidatlister og valgkampfinansiering før et delstatsvalg i 2014. Petry risikerer fengsel.