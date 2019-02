Norsk tilsyn slår til mot utenlandske gamblingselskaper

Nyheter

Lotteri- og stiftelsestilsynet har beordret norske banker til å blokkere betalinger inn og ut av kontoer som tilhører blant annet seks Malta-baserte gamblingselskaper, bekrefter tilsynet overfor NTB.

– Vi har en mulighet til å sende vedtak med pålegg til bankene i tilfeller hvor vi har konkrete kontonumre. Det er det vi har gjort her og ved en rekke andre tilfeller de siste årene, sier seniorrådgiver Silje Sægrov Amble i Lotteritilsynet til NTB.

Det var avisen Times of Malta som først omtalte saken søndag.

Ikke tillatt

Norske banker har ikke lov til å overføre penger til kontoer som innehas av utenlandske spillselskaper, som markedsfører seg i Norge og tilbyr nettbaserte kasino- og pengespill til spillere, uten tillatelse.

– Vi kan sende ut vedtak med pålegg til banker om å stanse innbetaling av innskudd og utbetaling av gevinster fra utenlandske spillselskaper eller betalingsformidlere, sier Amble.

Hun bekrefter at det er sendt en rekke slike pålegg det siste året, og at tilsynet nå gir slike saker svært høy prioritet.

– Det er bare Norsk Tipping og Norsk Rikstoto som har lov til å tilby pengespill på nett til nordmenn. Ingen av de utenlandske selskapene har lov til å tilby pengespill eller formidle betaling eller markedsføre seg her til lands, sier Amble.

Tredjepar

Å henvende seg til norske banker for å stanse inn- og utbetalinger til selskapene som opererer ulovlig, er ett verktøy tilsynet har for å stanse virksomheten.

– Hvis bankene selv vet at dette er pengespill som ikke har tillatelse, skal de stanse transaksjonene, sier Amble.

Samtidig kan det i en del tilfeller være vanskelig for bankene å finne ut dette, fordi spillselskapene bruker betalingsformidlere som benytter andre koder enn koden for pengespill. Dermed ser ikke bankene at det reelt sett dreier seg om pengespill.

Opparbeide gjeld

I en artikkel på sine hjemmesider fra sist fredag skriver tilsynet at de fleste utenlandske spillselskapene har innført nye betalingsløsninger for å omgå forbudet.

– Nå går pengeoverføringene stort sett via tredjepartsselskap. Dette gjør det vanskeligere for bankene å identifisere overføringer til utenlandske spillselskap, og forbudet har derfor hittil ikke hatt stor effekt på utenlandske pengespillselskap sin aktivitet i Norge, heter det.

I tillegg peker tilsynet på at dette har ført til at norske spillere kan bruke kredittkort når de spiller hos utenlandske spilleselskaper.

– Kredittkortene har en innebygd sperre mot transaksjoner til selskaper som bruker varekoden for pengespill. Siden transaksjonene nå går via tredjepartsselskap som benytter andre koder, blir transaksjonen godkjent. Dermed kan norske spillere spille for penger de ikke har, og på kort tid opparbeide seg en stor kredittkortgjeld.