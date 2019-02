Nå er det påvist: Man kan lære nye ord i søvne

Nyheter

Tiden i drømmeland har blitt sett på som lite produktiv og ett spørsmål har stått sentralt i søvnforskning: Kan man bruke tiden man sover til å læring, for eksempel et helt nytt språk? Flere søvnforskere har tidligere tvilt på det, men nå mener et tverrfaglig team ved universitetet i Bern i Sveits at det er mulig.

Testpersoner som sov på dagtid fikk lest opp et utvalg gloser, alle store eller små objekter som hus, elefant, nøkkel og kork, fra et fiktivt språk med tilhørende oversettelser. Ordene ble lest opp flere ganger. Under spesifikke faser av dyp søvn ble det dannet minneformasjoner i hippocampus, hjernens kanskje viktigste minnebank.

Etter at de ble vekket, fikk personene de nye ordene lest opp for seg i våken tilstand og klarte i stor grad å plassere dem i ulike kategorier etter størrelse.

Testpersonene klarte med andre ord å hente fram fra minnet assosiasjoner til flere ord på et helt nytt språk som de ikke kunne før de tok seg en lur tidligere på dagen.

Spennende og viktig

Professor Katharina Henke ved institutt for Psykologi ved Universitetet i Bern har ledet forskningssamarbeidet «Decoding Sleep» sammen med Marc Züst og Simon Ruch. Hun spår at forskning på hvordan man kan dra nytte av læring under dyp søvn, vil bli et tema i årene som kommer. Det vil også bli et tema hvilke konsekvenser det vil kunne få å tilføre hjernen informasjon i ubevisst tilstand.

Søvnforsker Bjørn Bjorvatn er leder og professor ved Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen.

– Dette er spennende resultater, som igjen viser at søvn er veldig viktig. Her viser forskningen betydning for hukommelse og læring, og flere andre studier har også vist viktigheten av søvn for en rekke forskjellige funksjoner, sier han til NTB.

Samme sted

Testresultatene er publisert i forskningstidsskriftet «Current Biology». Medforfatter Marc Züst finner det spesielt interessant at da testpersonene skulle assosiere noe til de fremmedspråklige ordene, ble minnene hentet fram fra samme område i hjernen som minner lagret ved læring i våken tilstand, hippocampus.

– Disse hjernekonstruksjonene ser ut til å forme minner, uavhengig av tilstanden av bevissthet – ubevisst under dyp søvn eller bevisst mens man er våken, sier Züst.

En av de andre forskerne på prosjektet, Simon Ruch, mener resultatene viser at også avansert læring er mulig under dyp søvn.

Langt fram

Det er imidlertid lenge igjen til man eventuelt kan legge seg til rette i horisontalen og lære seg et språk flytende mens man sover. Bjorvatn i Bergen minner om at man likevel bør ta til seg at forskningen atter en gang viser betydningen søvnen har for at kroppen skal fungere.

– Tenk over hvor mange som ikke prioriterer å sove nok. Det har konsekvenser. Kanskje noe å tenke på, når man om kvelden heller velger å være våken en time ekstra – i stedet for å prioritere søvn, sier han til NTB.

Fakta om læring under søvn

De siste 20 årene er det flere ganger påvist at mennesker kan ta til seg ny informasjon mens de sover, men det gjenstår å bevise at det er mulig å lære noe avansert og dra nytte av det i våken tilstand.

I 2019 har sveitsiske forskere for første gang vist at språklig informasjon, i form av ord på et fremmed språk med tilhørende oversettelser, kan lagres i hukommelsen under dyp søvn der hjernebølgene er langsomme og når hjernen er i aktiv modus. De viste også at assosiasjoner til ordene kan hentes fram fra minnet i våken tilstand.

De 75 tyskspråklige personene som var med på eksperimentet visste ikke hva de skulle testes for, kun at de skulle forskes på mens de sov. Kun 41 av dem nådde så dyp søvn som skal til for at de langsomme bølgelengdene i hjernen opptrer og et minne kan formes.

40 fiktive ord med tysk oversettelse ble lest opp for dem fire ganger. For eksempel ble det tyske ordet for «hus» oversatt til det fiktive ordet «tofer», ordet «kork» var «aryl», «elefant» var ̣«guga». Da de våknet ble de fiktive ordene lest opp og testpersonene skulle svare på om dette var et objekt som fikk plass i en skoeske eller ikke.

Selv under dyp søvn bytter hjernen mellom aktiv og inaktiv modus hvert halve sekund. Resultatene viser at sjansen for at testpersonene fikk korrekte svar på testen da de var våkne, økte med antall ganger de hadde fått lest opp ord mens hjernen var i aktiv modus under dyp søvn.

Kilder: PubMed , Scopus og Science Direct

