Nyheter

Ny gruvedemo

Demonstrasjon mot at regjeringen har gitt gruveselskapet Nussir tillatelse til å starte gruve ved Repparfjord i Finnmark.

Demonstrasjonen holdes foran Stortinget klokken 14. Fredag var det demonstrasjon foran Slottet i forbindelse med statsråd.

Egyptisk grunnlovsendring

Den egyptiske nasjonalforsamlingen stemmer over forslag om å endre grunnloven. Endringene åpner for at president Abdel-Fattah al-Sisi (64) kan stille til valg i ytterligere to seksårsperioder og i teorien bli sittende til 2034.

Sikkerhetskonferanse

Den årlige sikkerhetskonferansen i München avsluttes søndag. Lørdag tok vertslandets statsminister Angela Merkel til orde for å styrke internasjonalt samarbeid og jobber for å redde avtalene USA har trukket seg fra.

Alpin-VM avsluttes

Mennenes slalåmkonkurranse er siste øvelse under årets VM i alpine grener i Åre.

Tidligere i mesterskapet avsluttet Aksel Lund Svindal sin karriere med sølv i utfor, bak lagkamerat Kjetil Jansrud.