Nyheter

Trumps FN-kandidat ute

Heather Nauert trekker sitt kandidatur til å bli USAs neste FN-ambassadør etter Nikki Haley. Den tidligere reporteren for Fox News, som i dag er talskvinne for USAs utenriksdepartement, kunngjorde lørdag at hun ikke lenger er aktuell for ambassadørposten.

Mann skutt og drept i Sverige

En mann i 60-årene er skutt og drept i Uppsala i Sverige. Politiet har startet drapsetterforskning. Mannen ble kjørt til Akademiska sjukhuset i Uppsala, men livet hans sto ikke til å redde.

Politiet har satt i gang en storstilt jakt etter den eller dem som skjøt mannen.

Møteulykke i tunnel i Oslo

En personbil og en tankbil frontkolliderte i Ekebergtunnelen natt til søndag. Det er ikke meldt om personskader.

Personbilføreren forsøkte å løpe fra stedet, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt til NTB. Mannen mistenkes for promillekjøring.

– Dyrere strøm uten utenlandskabler

Norges vassdrags- og energiverk (NVE) har prøvd å beregne hvordan strømprisene hadde vært dersom vi ikke hadde hatt strømkabler som gjør at vi kan eksportere og importere fra Europa.

Svaret er at den ville variert mer og kunne vært 2–3 ganger høyere om vinteren.