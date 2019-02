Et framtidsscenario etter barnehagereform

Nyheter

Molde kommune, ordførerens kontor, 18 august 2048:

Døren er lukket. Unge Dahl d.y., ordfører på tredje året, river seg i håret:

«Hva er galt med politiavdelingen? De får f… meg ikke orden på økonomien til tross for stadige effektiviseringer og interkommunale sammenslåinger. Per definisjon skulle nå alt fungere optimalt, men kriminaliteten øker pokker meg med samme intensitetsrate som tilfellene av alvorlige psykiske lidelser blant unge voksne. Og hvorfor i h…… bygget de ikke en større psykiatrisk avdeling på Hjelset da de først hadde muligheten i 2020?»

Torgeir Dahls etterfølger har all grunn til å benytte kraftuttrykk.

Molde sentrum, 13 mars, 2041.

VGTVs reporter går på autopilot der hun står foran de utbrente restene av en elgammel Tesla. Den sure røyken gir henne en enda skarpere stemme enn vanlig, og hun forteller om ungdom i slutten av tenåra og begynnelsen av tjueåra som reker gatelangs om kveldene:

Knuste butikkvinduer. Gatebelysning er ramponert ved hjelp av droner og små sprengladninger. (En av de ungdomskriminelle hadde visstnok nevnt i politiavhør at bestefaren hadde slukket gatebelysning ved å sparke i lyktestolpene; det må ha vært evigheter før led-belysning.)

Uprovosert vold i gatene etter mørkets frembrudd. Men enda verre, og noe spesielt for Molde: Folks kjellere og garasjer er de siste månedene systematisk blitt robbet for randonneéski. Disse blir knekt og så dumpet på rådhusplassen – et åpenbart angrep på den etablerte Moldekulturen, og muligens en form for kritikk av Molde kommunes politikk.

Besøksrommet i ungdomsavdelingen, Ålesund Fengsel, 2035.

Dagny veksler mellom å tromme fingrene og bite neglene der hun sitter og venter. Hun er 17 år og soner sin andre dom for hærverk. Hele skoletiden hennes kan oppsummeres med få ord: Fravær. Opposisjon. Mistillit til voksenpersoner og administrasjon.

Tilværelsen hennes er preget av usikkerhet. Faren hennes halter inn i besøksrommet. Den grå barten hans står i stil med det lange håret i nakken, men dessverre ikke i stil med noe annet i 2035. Han har ikke flere tårer igjen som eventuelt kunne ha trillet ned over den gustne ansiktshuden hans.

«Jeg skal hilse fra noen i gjengen din, Søster Laura og Søster Mali sier de venter på deg når du kommer ut.» De tre jentene har i perioder bodd i eget kollektiv det siste året, der de stort sett har holdt seg for seg selv: De skyr byens støy og skolens store grupper av elever.

Bekkevoll ungdomsskole, 2032.

Nora Hansen og William Olsen ser ut over et tomt klasserom etter endt dag. Hvorfor er hverdagen så brutal? De to klasseforstanderne er oppgitt over elevgruppen som kaller seg «Sunnivas Døtre». De er så bitre, så sinte, så utagerende.

I kveld har de to ambisiøse lærerne et møte med lærere fra elevenes tidligere barneskole. Det skal vise seg at disse også forteller om utilpasse barn; utrygge i relasjoner, flakkende som løse hunder i en forstad av Buenos Aires.

Problemet må stamme fra enda tidligere, fra før barneskolealder.

Kommunestyremøte:

Innsparingene i barnehagesektoren er redegjort for. Prosjektet er for så vidt vellykket, med marginale innsparinger rent økonomisk.

Lokalpolitikerne undres over hvorfor sektoren virker å ha fått høyere sykefravær og større gjennomtrekk av ansatte de siste ti årene. En sped stemme fra det lille partiet SF (Sunn Fornuft) ytrer: Dette kan umulig ha vært bra for barna?

Høgskolen i Molde, 2028:

Professor Ingrid Bogstad sukker tungt:

«Dette advarte jeg om allerede i 2019. Det er ingenting som tyder på at større enheter er en fordel for barnehagebarns utvikling.»

Hun er nettopp blitt presentert en kommunal rapport som viser barns utvikling etter nedleggelse av små barnehager. Økt stress, vanskeligere tilvenning, flere voksenpersoner å forholde seg til, mer krevende arbeid for pedagogene – alt som i grunn er enkelt å se for seg både for fagfolk og lekfolk.

Ordførerens kontor, 2018:

Tilbake på kontoret til Dahls etterfølger kalles det inn til pressekonferanse i oktober 2048.

Unge Dahl d.y. skal om kort tid stolt fortelle om kommunens nye storsatsning: Barna.

«Vi ser viktigheten av trygge rammer for våre minste, og vil allerede fra april 2049 se åpningen av tre nye barnehager i sentrum: Tre separate avdelinger under én enhet. Små avdelinger vil oppleves trygge og gode for barna, og de ansatte vil oppleve høyere kvalitet i hverdagen. Vi ser fra brukerundersøkelser fra begynnelsen av århundret, at de minste barnehagene kom best ut i foreldretilfredshet, så også foreldrene vil juble over dette. Men dette er ikke de eneste grunnene: Vi kommer til å se langsiktige gode ringvirkninger av at vi heretter skal gi de aller minste en trygg ramme for oppveksten. Denne satsningen er et enstemmig vedtak fra et samlet kommunestyre.»

--------

