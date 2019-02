MC-ulykke i Midsund - fører til St. Olavs i luftambulanse

Nyheter

Det har vært en trafikkulykke i Bløkrysset på Midøya i Midsund. En motorsykkel er involvert og en person er skadd. Ifølge de første opplysningene skal ikke flere være involvert i ulykka.

Kl. 14.09 melder politiet at de er på plass, mens helsepersonell da var kommet til stedet.

MC-føreren blir fraktet med luftambulanse til St. Olavs i Trondheim med uavklarte skader, opplyser politiet.

Hendelsesforløpet er ukjent, og vil ta noe tid å etterforske, skriver politiet på twitter.

Krimtekniker og ulykkesgruppa er også på vei.

– Det vil ta tid før åstedsgransker og ulykkesgruppe kommer fram, sier operasjonsleder Sindre Molnes.

– Siden dette kan være en alvorlig ulykke, innkalles kriminaltekniker til stedet. Det er for å sikre at åstedet blir gransket på best mulig måte, sier Molnes.

Han vil foreløpig ikke gi noen nærmere opplysninger om alder, kjønne eller bosted for den skadde personen.

Vegen er stengt

Vegen er fortsatt sperret i forbindelse med ulykka.

– Det vil forbli stengt så lenge politiet trenger det for å undersøke åstedet best mulig, sier Molnes.

Han har ikke oversikt over omkjøringsalternativer på stedet.

