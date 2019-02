Kritisk for mann (40) etter MC-ulykke i Midsund

Nyheter

SISTE: Litt etter kl. 21 fredag, opplyser St. Olavs at tilstanden for MC-føreren er meget alvorlig, og omtaler den som kritisk. Føreren er en mann på 40 år. Han behandles nå på intensiven ved St. Olavs Hospital.

Kl. 14 fredag meldte politiet om en trafikkulykke i Bløkrysset på Midøya i Midsund. En motorsykkel var involvert og en person var skadd. Ingen andre var involvert i ulykka.

Alle nødetatene rykket ut til stedet.

MC-føreren ble fraktet med luftambulanse til St. Olavs i Trondheim med uavklarte skader, opplyste politiet etter ulykka.

Kl. 20 fredag kveld hadde St. Olavs ennå ikke lagt ut noen informasjon om skadeomfang.

To krimteknikere og Vegvesenets ulykkesgruppe kom etter hvert til Midøya, og undersøkte ulykkesstedet fram til ca. kl. 20 fredag kveld.

– Siden dette kan være en alvorlig ulykke, innkalles både kriminaltekniker og ulykkesgrupp. Det er for å sikre at åstedet blir gransket på best mulig måte, sa operasjonsleder Molnes til Rbnett fredag ettermiddag.

Han ville da ikke gi noen nærmere opplysninger om alder, kjønn eller bosted for den skadde.

Har avhørt flere vitner

Litt etter kl. 20 fredag kveld, opplyste politiet til Rbnett at de to krimteknikerne akkurat var ferdig med sine tekniske undersøkelser.

– Så gjenstår litt opprydning, før vegen blir åpnet igjen, sa operasjonsleder Per Åge Ferstad.

Ifølge vegtrafikksentralen, åpnet vegen igjen litt før kl. 20.

Ferstad opplyste for øvrig at flere vitner var avhørt på stedet.

– Jeg vet ikke helt hvor mange som er blitt avhørt. Så langt har vi ingen informasjon som tilsier at noen har sett selve ulykka. Men avhørene er ikke skrevet ut ennå, så vi har ikke fått detaljer fra avhørene, sa Ferstad.

Den involverte motorsykkelen lå midt i vegen, ved siden av en lyktestolpe, da politiet kom til stedet.

– Det stemmer at den lå i vegbanen, ja. Men vi vet ennå ikke hva som har skjedd. Det vil gå fram av undersøkelsene som er blitt gjort, sa Ferstad fredag kveld.

Vegen åpner snart

Vegen har vært sperret fra ulykka skjedde i litt før kl. 14 fredag, og fram til politiets krimteknikere og Vegvesenets ulykkesgruppe hadde gjort seg ferdig med sitt arbeid i 20-tida fredag kveld.

I den perioden skal Ramsvikvegen på sørsiden av Midøya ha vært omkjøringsalternativet.

Klikk på dette kartet og følg med på når vegen blir åpnet.