Nyheter

Sentralbanksjefens årstale

Sentralbanksjef Øystein Olsen holder sin niende årstale i Speilhallen i Norges Bank.

Oljepengebruk og rente vil være naturlige tema når Olsen skal tale om tilstanden til norsk og internasjonal økonomi.

Prins Harry til Bardufoss

Prins Harry besøker øvelsen Clockwork i Bardufoss i Troms.

På samme sted vil det også være en avduking av en helikoptergave fra Storbritannia til Bardufoss flystasjon. Storbritannias ambassadør Richard Wood skal avduke et Sea King-helikopter. Prins Harry deltar ikke på avdukingen.

Syria-toppmøte i Russland

Russland, Tyrkia og Iran holder toppmøte om Syria.

Møtet er deres fjerde om Syria siden 2017, ifølge Al Jazeera. Det skal handle om den langsiktige løsningen på Syria-krisen, heter det i en uttalelse fra russiske myndigheter.

Brexitavstemning i Underhuset

De folkevalgte i Underhuset ventes å holde debatt og avstemning om veien videre for brexit.

Tirsdag sa statsminister Theresa May at samtalene med EU har nådd et kritisk punkt og ba om mer tid til samtaler. Samtalene med EU er ventet å fortsette ut uken.