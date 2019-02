Nyheter

Trump øker presset på Maduro

USAs president Donald Trump sier Washington har sine «alternativer» dersom Venezuelas president Nicolás Maduro ikke trer av. Hva disse alternativene dreier seg om, er ikke kjent.

– Dere får se, svarte Trump på spørsmål om USA ville sende 5.000 soldater til Colombia. Presidenten hadde onsdag et møte med Colombias president Iván Duque.

– Manafort løy

En dommer har fastslått at Donald Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort løy til spesialetterforsker Robert Mueller etter at han signerte en tilståelsesavtale.

Dommer Amy Berman Jackson understreker at Manafort «bevisst kom med falske uttalelser» til FBI om spørsmål som er av stor betydning for etterforskningen. Blant annet skal han ha løyet om hans tidligere medarbeider Konstantin Kilimniks rolle i en sammensvergelse om hindring av rettsvesenet.

Rekordmange eksamensklager fra Målungdommen

Med 69 klager til 14 universiteter og høgskoler, satte Norsk Målungdom i fjor rekord i antall klager på vegne av studenter som ikke fikk eksamen på nynorsk.

De fleste som klager, har ikke fått oppgavetekst på nynorsk i det hele tatt, mens noen studenter klager på kvaliteten på språket i de nynorske oppgavene, skriver Målungdommen i en pressemelding.

Ap-topper støtter Giske-comeback

Et flertall av et utvalg Ap-topper i de største byene og tettstedene i Trøndelag ønsker at Trond Giske skal renomineres til Stortinget. Flere savner ham også i partiledelsen.

Klassekampen har foretatt en rundspørring blant lokallagsledere eller ordførere i de elleve største byene og stettstedene i Trøndelag. De har fått svar fra ni av dem, pluss AUF.

Adams anklages for upassende oppførsel

Musikeren Ryan Adams (44) anklages av flere kvinner for blant annet upassende oppførsel og for å ha blottet seg for en mindreårig jente. Han benekter anklagene.

Ifølge New York Times anklages musikeren av til sammen sju kvinner. I ett av tilfellene skal han ha blottet seg for en mindreårig jente via telefonen. Ifølge avisen skal han ha erkjent overfor jenta, som løy om sin alder, at han ville havnet i trøbbel om noen fant ut om deres samtaler.