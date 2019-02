Aas fikk kontrakt på ny brønnbåt

Nyheter

Aas Mek. Verksted på Vestnes har inngått kontrakt med Sølvtrans AS om bygging av en brønnbåt. Dette blir et søsterskip til to andre båter som skal leveres i løpet av året til samme rederi.

– Brønnbåten blir vårt nybygg nr. 204 og den 32. båten vi leverer til samme rederi. Også denne båten byggens på verftets eget design, sier Halvard Aas i en pressemelding. Båten skal innredes for ti personer.

Skroget skal bygges i utlandet, og nybygget skal overleveres til Sølvtrans i november 2020. Båten er 70 meter lang og nesten 18 meter bred og får et lasterom på 2500 kubikkmeter. Dette gir en kapasitet på føring av 375 tonn levende fisk.

– Båten er topp utstyrt for transport av levende fisk i åpent og lukket system på en sikker og skånsom måte. I tillegg er båten også arrangert for å være servicefartøy for ulike oppdrag for oppdrettsanleggene, sier Halvard Aas.

Sølvtrans AS er en av de største aktørene innen transport av levende fisk nasjonalt og internasjonalt, med aktivitet i Scotland, Shetland, Chile og Australia i tillegg til Norge.

Vi ser på denne kontrakten med Sølvtrans AS som meget viktig for vår posisjon som ledende brønnbåtbygger, og vi er svært glad for å føre videre det lange samarbeid vi har hatt med Sølvtrans i mange år, sier Halvard Aas.