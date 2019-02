Kriseledelsen samlet – ber skole og barnehager om å holde ungene inne

Nyheter

(Driva.no) Røykutviklingen er fortsatt kraftig etter at det onsdag morgen brøt ut brann i en stor haug med trevirke ved Franzefoss gjenvinninganlegg på Sunndalsøra. Sunndal kommune samlet kriseledelsen onsdag morgen for å vurdere situasjonen. Ordfører Ståle Refstie sier han har tett kontakt med politiet som sier det er trevirke som brenner og at det først og fremst er den voldsomme røykutviklingen som er utfordringen.

Kommunen sendte onsdag morgen ut følgende SMS til innbyggerne i sentrumsområdet: «Det brenner i en haug med trevirke ved Franzefoss gjenvinningsanlegg. Det er stor røykutvikling, og politiet ber beboere i nærheten og i sentrumsområdet om å lukke vinduer. Slokking pågår, og det må påregnes røyk i området i lengre tid.»

– Vi følger situasjonen. Tredal skole- og barnehage og Villabyen barnehage er bedt om å holde ungene innendørs, sier Refstie.

Det er lavt skydekke og regnvær på Sunndalsøra onsdag morgen. Det bidrar til at røyken ligger som et teppe også over sentrumsområdet.

Politiførstebetjent Esben Bakk ved Sunndal lensmannskontor var tidlig på brannstedet onsdag morgen. Han bekymrer seg over røykutviklingen, men sier de foreløpig ikke vurderer å evakuere naboer.

– Vi håper brannvesenet snart får bukt med brannen slik at røykutviklingen avtar.

110-sentralen sendte ut melding klokka 9.52 om at brannvesenet ikke har kontroll på brannen, og at de har fått assistanse fra industrivernet på Hydro med både mannskap og materiell. Sivilforsvaret vil også bidra med materiell og noe mannskap.

Saka oppdateres.

Denne saka ble først publisert av Driva.