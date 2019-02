Isras sperret fylkesveg i Nesset - åpnet etter kort tid

Nyheter

Vegtrafikksentralen meldte onsdag ettermiddag om et isras i Nesset. Det rammet vegbanen og sperrer begge kjørefelt på FV195 i området Ranvik - Tjelle.

Entreprenør rykket ut for å rydde.

– Det skal ikke være så mye is som har rast ut, så det ligger an til at det blir kortvarig sperring av vegen, sier oppdragsleder Tove Holst Dyrnes til Rbnett.

Det er ingen omkjøring på stedet, så hun oppfordrer trafikanter til å smøre seg med litt tålmodighet mens vegen ryddes.

Kl. 17.08 meldte Vegtrafikksentralen at vegen igjen var åpen for vanlig ferdsel.