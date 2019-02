Halvparten av Mattilsynets inspektører har blitt truet

Nyheter

Til NRK sier administrerende direktør Harald Gjein i Mattilsynet at de vil se nærmere på sikkerheten til de ansatte.

– Vi er overrasket over at så mange har vært utsatt for alvorlige hendelser. Jeg har diskutert resultatene med mine kolleger i andre tilsynsetater. Inntrykket er at det er en tendens til at det er blitt tøffere å drive tilsyn, sier Gjein.

Trusler, vold og trakassering skjer bare i en liten andel av de rundt 70.000 tilsynene som Mattilsynet har hvert år, men sikkerheten til de ansatte skal under lupen.

– Vi vil følge opp dette. Vi kommer til å gjøre nye undersøkelser og skal følge dette opp i nært samarbeid med våre medarbeidere og de tillitsvalgtes organisasjoner. Det for å sikre et godt og trygt arbeidsmiljø, sier Gjein.