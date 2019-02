Forbrukerrådet kårer Nesset til beste kommune i landet

Nyheter

Forbrukerrådet har testet hvor gode kommunene er til å hjelpe folk som har spørsmål om ulike kommunale tjenester. Alle kommunene er testet, på til sammen nesten 30 000 opplysninger via telefon, e-post og nettsider.

Stort hopp

Mandag morgen offentliggjorde Forbrukerrådet resultatet av undersøkelsen: Det er Nesset som er den beste kommunen i landet.

– Gratulerer til Nesset kommune! De skjønner viktigheten av å snakke med innbyggerne sine, og gi raske og gode svar. Da viser de at de tar på alvor at kommunene har tjenester som er viktige i livene våre, sier direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket.

I forrige kommunetest – i 2016 – var Nesset nummer 85 i landet.

Store kommuner oftest best

Forbrukerrådet opplyser at det er Bergen som kommer på andreplass i den ferske kommunetesten, og at det som regel er de store kommunene som gjør det best i testen. Nesset med sine 3.000 innbyggere er dermed regelen som bekrefter unntaket.

– Vi kan derfor konkludere at det er mulig for alle å gjøre det bra – både David og Goliat kan få det til.

Molde på femte

I oversikten fra Forbrukerrådet, ligger Molde på en femteplass på de nasjonale listene, og er dermed også nest best i Møre og Romsdal. Du kan selv se oversikten her.

Ordfører i Nesset, Rolf Jonas Hurlen, er svært stolt over plasseringen.

– Dette har vi fått til, fordi vi har engasjerte ansatte, som virkelig ønsker å gjøre det bra for folk som bor i Nesset. Derfor er det fantastisk å vinne kåringen til Forbrukerrådet. Det er det beste som har skjedd på lenge, og vi har faktisk fått noen utmerkelser opp gjennom årene, sier han i en kommentar.