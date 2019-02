Fire nordmenn kan vinne Grammy

Nyheter

Musikkbransjens gjeveste pris deles ut i Los Angeles søndag kveld. Totalt skal det deles ut 84 kategorier under showet, som sangeren Alica Keys bærer på sine skuldre.

Den klassiske pianisten Leif Ove Andsnes fra Karmøy og musikkprodusenten Morten Lindberg fra Skien er begge personlig nominert under den stjernespekkede utdelingen. Nordmennene er veteraner i gamet med henholdsvis 10 og 26 tidligere nominasjoner å vise til. Men ingen av dem har tidligere innkassert en Grammy.

To norske produsenter nominert

Men det stopper ikke der. Også EDM-musikeren Kygo og produsent Fred Ball indirekte nominert til en pris under kveldens prisutdeling.

Kygo er en av fire låtskrivere som skrev låten «Stargazing», som han også har produsert og spilt inn. Låten er nominert i klassen Best Remixed Recording, som fremføres av vokalisten Jussi Jesso og DJ-en Kaskade.

Fred Ball er kreditert som medprodusent på tre låter på Jay Zs og Beyonces The Carters-album «Everything Is Love», som er nominert i Best Urban Contemporary Album.

Konkurrerer mot seg selv

Andsnes er nominert i kategorien Best Chamber Music/Small Ensemble Performance for utgivelsen «Stravinsky: The Rite of Spring Concerto for Two Pianos», sammen med Marc-André Hamelin fra Canada.

Lindberg har to Grammy-sjanser, der han konkurrerer mot seg selv i klassen Best Immersive Audio Album med to utgivelser: «Folketoner» med Det Norske Jentekor, dirigert av Anne Karin Sundal-Ask, og «Henning Sommerro: "Ujamaa & The Iceberg», fremført av Trondheim Symfoniorkester og solister.

I de mer kommersielle kategoriene finner vi nominerte som Kendrick Lamar, Lady Gaga, Post Malone, Ariana Grande, Cardi B og Drake.