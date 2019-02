Mowinckel: – Det var på tide med en ny medalje

Nyheter

Mowinckel, som i fjor tok to overraskende OL-sølv i storslalåm og utfor, sikret fredag Norges første VM-medalje i kvinnealpint siden Hedda Berntsen tok slalåmbronse i 2001.

– Da vil jeg si det var på tide, men jeg tror ikke det tar like lang tid til neste medalje, sa bronsevinneren til NTB på kakefesten fredag kveld.

Da sikter hun ikke bare til seg selv, men også at nasjonen har flere gode jenter på vei opp.

– Norge kan bare glede seg framover, mener Mowinckel.

Hårete mål

På utøverhotellet, Copperhill Mountain Lodge, i Åre fikk hun trampeklapp da hun kom inn i festlokalet. Der sto en stor rød marsipankake med det norske flagget.

– Tusen takk for at dere har lyst til å være med på dette, jeg er utrolig glad. Jeg er litt overrasket, og veldig lettet, sa hun til de frammøtte gjestene.

Med kakestykke i hånden og VM-bronse rundt halsen var det ingen tvil om at det var en stolt og fornøyd 26-åring som møtte pressen.

– Det er gøy når man får til hårete mål og får dem til.

Trodde ikke det holdt

Til NTB innrømmer hun at hun ikke hadde stor tro på medalje da hun lå på tredjeplass etter slalåmdelen, og to løpere sto igjen på toppen.

– Jeg trodde ikke at det kom til å holde, for å være helt ærlig. Det er gøy å komme ned til tredjeplass, men når du vet at det er to til som kommer så kan man ikke ta gledene på forskudd.

– Men da visste jeg at jeg hadde gjort en god omgang, og så fikk man se hvor det endte, sa Mowinckel med VM-medaljen dinglende rundt halsen som et bevis på at hun endte på tredjeplass.

Søndag er det nye muligheter for norsk medalje for Mowinckel. Da kjøres utforkonkurransen i VM i Åre.