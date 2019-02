Vil sette verdensrekord i Molde det neste døgnet.

Nyheter

Fjellatleten Kilian Jornet (31) har lagt opp til en tøffere start på helga enn de fleste. Klokka 10 fredag starter han å gå oppover fra bunnen av skitrekket i Tusten. Deretter skal han kjøre ned og gå opp så mange ganger han greier i 24 timer, fram til klokka 10 lørdag formiddag. Dette gjør han for å prøve å kapre verdensrekorden for antall høydemeter på ski i løpet av et døgn.

Nåværende verdensrekord for antall høydemeter på ski over et døgn er på 20.939 høydemeter. Den tok randoneelandslagsutøver Lars Erik Skjervheim på Voss i mai i fjor, og slo med dette rekorden til amerikanske Mike Foote med over 2000 høydemeter. Skjervheim uttalte da til mediene at både det fysiske og mentale har mye å si når man skal gå opp og ned på ski i 24 timer uten stopp. Den lengste pausa han hadde var på to minutter og kroppen forbrente 11.000 kalorier i løpet av de 24 timene.