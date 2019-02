Stolte foreldre

Nyheter

Mowinckel lå på en tredjeplass etter utforrennet, og kjørte en god slålomomgang, noe som altså holdt til en bronse sammenlagt.

NRK intervjuet mor og far i målområdet rette etter at VM-medaljen var sikret.

– Helt fantastisk for Ragnhild og selvfølgelig for mor og far. Det var spennende å se på utfordelen, men for en spenning også på slalomen, sier far Harald Mowinckel til NRK.

– Å stikke av her med en bronse-medalje, med det nervespillet enhver utøver har her er bare utrolig morsomt, legger han til til NRK.

– Jeg er så glad for gojenta til mammaen sin. Jeg er så stolt av henne, sa en jublende glad mor Sissel.