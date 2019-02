Solid omsetning for Aker Solutions

Nyheter

Aker Solutions la fredag fram resultatene for fjerde kvartal. Omsetningen steg fra 6,44 til 6,95 milliarder kroner, målt mot samme periode året før. Dette er over analytikernes forventning på 6,78 milliarder kroner, ifølge estimater hentet inn av TDN Finans, skriver Dagens Næringsliv.

Driftsresultatet (EBIT) steg fra 105 til 287 millioner kroner, og resultat før skatt økte fra 73 til 227 millioner kroner.

Røkke-selskapet er for tiden i budrunder for kontrakter verdt 45 milliarder kroner. Rundt to tredjedeler av disse er knyttet til subsea, og nøkkelprosjekter er ventet å bli tildelt i løpet av de neste seks til tolv månedene.

– I 2018 så vi et rekordhøyt antall studier og forhånds-ingeniørarbeid for større og mer komplekse prosjekter sammenlignet med tidligere år. Dette er et positivt tegn for fremtidig arbeid. Som vi har sett på Johan Sverdrup, Johan Castberg og Troll setter et tidlig engasjement oss i en sterk posisjon til å sikre mer arbeid, sier konsernsjef Luis Araujo.