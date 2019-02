Går videre med planene om sammenslåing på tross av høyt risikonivå

Nyheter

Fredag formiddag la Helse Møre og Romsdal fram rapporten om risiko og sårbarhet ved å slå sammen de to fødeavdelingene til én. Helseforetaket mener en sammenslåing kan skje i kontrollerte former. Dette på tross av at de har identifisert flere områder hvor det blir vurdert å være høyt risikonivå. Dette er blant annet innen:

Rekruttering og utdanning

Arbeidstid og tap av nøkkelpersnoell

Lang reiseveg for fødende

Beredskap og følgetjeneste

– Vi vurderer at det er mulig å håndtere en samlokalisering på en trygg og god måte gjennom risikoreduserende tiltak og holder fast på planen om å legge fram ei sak for styret i Helse Møre og Romsdal i mars, sier Henrik Erdal, klinikksjef for kvinner, barn og ungdom.

Helseforetaket har den siste tida arbeidet med å se på hvordan man kan redusere risiko ved å slå sammen fødeavdelingene i Molde og Kristiansund.

Hvor fødeavdelingen skal lokaliseres, sier ikke klinikksjef Erdal noe om nå.

Helse Møre og Romsdal hadde opprinnelig tenkt å behandle sammenslåing av fødeavdelingene på styremøtet i februar. Nå kommen sammenslåing av fødeavdelingene opp på styremøtet 27. mars.

Felles fødeavdeling vil etter helseforetakets mening også gi bedre kvalitet og trygghet for pasientene.

Klinikksjef Henrik Erdal er trygg på at en sammenslåing av fødetilbudet vil gi bedre kvalitet og pasienttrygghet blant annet ved å skape et større og mer robust fagmiljø i Nordmøre og Romsdal.

Det blir nå satt ned ei arbeidsgruppe med deltakere fra alle de involverte fagmiljøene, tillitsvalgte og verneombud. Gruppa får ansvar for den videre planleggingen av sammenslåinga av de to fagmiljøene, og skal gå ytterligere inn i grunnlaget. En sentral del av oppdraget er å følge opp ROS-analysen, utarbeide en plan for gjennomføring av risikoreduserende tiltak, samt å legge fram en anbefaling til klinikksjefen.

– Det blir en viktig og krevende prosess der vi er avhengig av at fagmiljøene samarbeider godt. I tillegg må vi sikre god medvirkning fra kommunene i Nordmøre og Romsdal, seier Erdal.