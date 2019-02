Nyheter

Sala bekreftet død

Britisk politi bekrefter at det er den savnede fotballspilleren Emiliano Sala som ble hentet ut fra et flyvrak på bunnen av Den engelske kanal.

– Liket er formelt identifisert av rettslegen. Familiene til Sala og piloten David Ibbotson er blitt orientert, skriver Dorset-politiet på Twitter.

Brudd for ambulanseflyteknikere

Babcock avslår tilbudet fra Lufttransport teknikerforening om vilkår for dem som vedlikeholder luftambulansefly. Det var siste tilbud, sier teknikerne til NTB.

Svensk-britiske selskapet Babcock Scandinavian Air Ambulance (BSAA) overtar driften av norske ambulansefly i juli.

Bolsonaro på sykehus

Brasils president Jair Bolsonaro er innlagt på sykehus med lungebetennelse etter en operasjon.

63-åringen ble operert for ti dager siden som ledd i oppfølgingen etter at han ble knivstukket og alvorlig skadd under et valgkamparrangement i september i fjor.

– «En kule» for Khashoggi

Kronprins Mohammed bin Salman skal i en samtale i 2017 ha sagt at dersom journalisten Jamal Khashoggi ikke returnerte til kongeriket eller slutter å kritisere regjeringen i Saudi-Arabia, vil han bruke «en kule mot ham», får New York Times opplyst av en rekke amerikanske tjenestemenn som er en kjent med etterretningsrapport om samtalen.

Prinsesse blir statsministerkandidat

Den thailandske kongens eldste søster, 67 år gamle prinsesse Ubolratana, har blitt nominert som statsministerkandidat for partiet Thai Raksa Chart.

Like etter Ubolratanas kunngjøring, sa statsminister Prayut Chan-o-cha, som er utnevnt av militærjuntaen i landet, at han også stiller som statsministerkandidat til valget.