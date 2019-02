Jordmor stjal morfin og ruset seg på vakt

Nyheter

(SMP.NO) Ifølge tiltalen skal kvinna ha stjålet 20 ampuller med morfin og ruset seg mens hun var på jobb ved sjukehuset.

Tiltalen omfatter brudd på Helsepersonelloven, Legemiddelloven og Straffeloven.

Kvinna ble avslørt mens hun var på vakt 1. juledag i fjor. Hun må møte i Sunnmøre tingrett i slutten av februar.

Avdelingssjef Janita Skogeng i Klinikk for kvinner, barn og ungdom i Helse Møre og Romsdal opplyser til Sunnmørsposten at hendelsen fikk ingen konsekvenser for pasienter eller andre ansatte.

– Vedkommende har ikke lenger noe arbeidsforhold i Helse Møre og Romsdal.

Denne saka ble først publisert av Sunnmørsposten.