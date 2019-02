Farstad peker på Abid Raja som ny Venstre-leder

Nyheter

(Smp): – Gjør vi et dårlig valg til høsten, noe jeg skal gjøre alt jeg kan for å forhindre, så er det naturlig at det blir en lederdebatt i partiet, sier Farstad.

– Hva er et dårlig valg?

– Kommer vi under fire prosent i oppslutning, er det et dårlig valg.

– Da mener du at Raja bør overta?

– Vi har flere gode kandidater. Abid er den jeg vil peke på. Han kjenner distrikts-Norge godt og han kan skape oppmerksomhet rundt partiet. Gjør vi et godt valg, det vil si får et resultat et stykke oppe på fire-tallet, mener jeg det ikke er grunn til å sette i gang noe lederdiskusjon, sier Farstad.

Fylkesårsmøte

Til helga samles Møre og Romsdal Venstre seg til fylkesårsmøte i Ålesund. Farstad, som har en periode på Stortinget bak seg, er partiet klare frontfigur i fylket og har plassen øverst på fylkestingslista.

Han har en god stund etterlyst en større bredde i profileringen av Venstre.

– Vi har masse god distriktspolitikk og næringspolitikk i programmet. Men det må vi klare å profilere bedre enn i dag. Det er partiledelsens ansvar. Når vi nå skal gå inn i lokalvalget er vi helt avhengig av å bli oppfattet som relevante, sier Farstad.

Slår alarm

Flere lokalpolitikere i Venstre slår nå alarm om situasjonen i partiet.

– Vi er nødt til å rope varsku og sette utviklingen som er i partiet på dagsorden, sier tidligere Venstre-ordfører i Løddingen, Bjørn Hegstad, til NRK

– Medlemsmassen minker, lokallag blir lagt ned og det blir færre og færre folk tilknyttet Venstre, særlig i Distrikts-Norge. Også disse utrolig negative personsakene holder fram sier han.

Flere lokalpolitikere fra Nord-Norge har nå skrevet brev til Venstre-ledelsen. De reagerer også på oppsiktsvekkende uttalelser fra Skei Grande som utskjellingen av Raja og stemplingen av EID-ordfører Alfred Bjørlo som psykopat.

«Lederen i Venstres karakteristikk av partiets fremste distriktspolitiske talsmann, ordfører Alfred Bjørlo, er ikke en partileder verdig. Vi har heller ikke sans for andre utsagn om personer», skriver de i brevet.

Denne saka sto først i Sunnmørsposten.