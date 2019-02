ROR vil kjempe for tilbud på Nordmøre

Nyheter

Helse Møre og Romsdal foreslår å samle all spesialisert rehabilitering til sjukehuset i Ålesund. Det vil gå ut over tilbudet i Aure på Nordmøre og ved Mork i Volde på Sunnmøre.

I en uttale skriver regionrådet i Romsdal at de skjønner at Helse Møre og Romsdal må gjøre endringer på grunn av en krevende økonomi.

– Vil tape kompetanse

«Til tross for dette mener vi at det fortsatt må sikres et spesialisert rehabiliteringstilbud i nordfylket, og at dette må kunne videreføres og videreutvikles på Aure rehabiliteringssenter. ROR mener det vil være uheldig å samle all spesialisert rehabilitering for fylket ved Ålesund. Vi tror ikke det vil lykkes å få ansatte fra Aure til å flytte til Ålesund, og da vil man oppleve tap av spesialisert kompetanse. For pasienter og pårørende fra nordfylket vil reiseavstanden øke med de belastninger det medfører, noe vi er redd for også kan påvirke effekten av behandlingen», skriver ROR.

ROR har tidligere foreslått et samhandlingsprosjekt for rehabiliteringstilbudet i fylket.

«Vi mener at deler av kompetansemiljøet ved Aure rehabiliteringssenter kan bli en ressurs i oppbyggingen av kommunenes rehabiliteringstilbud», skriver regionrådet.

Motvirker pasientlekkasje

ROR viser også til at Aure rehabiliteringssenter derimot har mange pasienter fra Trøndelag, som veier opp for litt av pasientlekkasjen fra Helse Møre og Romsdal til Trøndelag.

«Dersom senteret legges ned og tilbudet sentraliseres til Ålesund, frykter vi at dette vil resultere i pasientlekkasje mot Trøndelag også for denne pasientgruppen», mener ROR.

Uttalen er underskrevet av styreleder Torgeir Dahl, nestleder Tove Henøen og dalig leder Alf Reistad, men det understrekes at de åtte ROR-kommunene - Aukra, Eide, Fræna, Midsund, Molde, Nesset, Rauma og Vestnes - står bak.