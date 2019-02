Klagerekord hos Forbrukertilsynet – strømklager på toppen

Nyheter

Det kom inn hele 1.400 flere henvendelser til tilsynet i fjor sammenlignet med året før. De fleste klagene handler om strøm, telefonsalg og villedende markedsføring. Det kom også inn mange klager på internettjenester, mobilbransjen og kredittmarkedsføring.

– Markedsføring av strøm irriterer fortsatt, men vi ser også en stor økning i klager på tjenester folk har bestilt på internett, og hvor det for eksempel er vanskelig å komme seg ut av avtalen. Hovedregelen er at det skal være like enkelt å komme seg ut av en avtale som å inngå den, sier direktør Elisabeth Lier Haugseth i Forbrukertilsynet.

«Fiffige avtaler»

Også Forbrukerrådet, som la fram sin årsstatistikk forrige uke, hadde en økning i antall strømklager i fjor.

Forbrukerrådet peker på strømselgere med «fiffige avtaler» som en årsak til økningen og viser til at selgere ofte leverer avtaler «der strømmen blir mye dyrere enn kundene tror».

Mens Forbrukerrådet er en uavhengig interesseorganisasjon som hjelper forbrukere, er Forbrukertilsynet (tidligere Forbrukerombudet) en offentlig tilsynsmyndighet som særlig arbeider for å forebygge og stoppe ulovlig markedsføring, urimelige vilkår i kontrakter og ulovlige former for handelspraksis.

Telefonsalg er verstingen

Telefonsalg er den markedsføringsformen tilsynet fikk flest klager på i fjor. De forbrukerne som har reservert seg mot telefonsalg, klager på at næringsdrivende ikke respekterer reservasjonen.

– Vi fattet i fjor flere forbudsvedtak og ila overtredelsesgebyr for selskaper som har ringt forbrukere som har reservert seg mot telefonsalg, og det vil vi fortsette med i 2019, sier Haugseth.

Antallet tips Forbrukertilsynet mottok i 2018, økte med 56,7 prosent sammenlignet med 2017 til totalt 8.826 tips. Tilsynet tipses særlig om spam og nettsvindel.

– Vi har sett en stor økning i tips om uønsket spam. Nettsvindel og falske nettbutikker er også noe som veldig mange forbrukere opplever problemer med og sier fra til oss om, sier Haugseth.

Hun sier tilsynet vil øke innsatsen mot disse områdene i år.