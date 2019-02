Nyheter

UP gjennomførte onsdag ein fartskontroll i ei 70-sone i Aukra. Her vart ein bilførar ilagt forenkla forelegg etter å ha blitt stoppa i 77 km/t. Sidan han hadde for mange prikkar i førarkortet frå før, vart også førarretten inndregen, opplyser politiet i Møre og Romsdal.