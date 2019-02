Nyheter

Samenes nasjonaldag

Onsdag feires Samenes nasjonaldag over hele Norge og Nordkalotten.

Tradisjonen tro blir det også en markering av dagen i Oslo rådhus, der ordfører Marianne Borgen tar imot 400 inviterte gjester med samisk bakgrunn. Dronning Sonja, kronprinsesse Mette-Marit og statsminister Erna Solberg er også til stede.

Møte i koalisjonen mot IS

Den USA-ledede koalisjonen som kjemper mot IS, møtes for første gang siden president Trump erklærte at ekstremistgruppen var beseiret i Syria og at han ville trekke amerikanske styrker ut av landet.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) deltar på møtet i Washington.

Nord-Makedonia inn i NATO

Etter et navnebytte nylig, kan Nord-Makedonia endelig bli medlem i NATO. Den formelle tiltredelsesprotokollen signeres onsdag.

Hellas har i en årrekke blokkert for medlemskapet. Den 27 år gamle navnestriden som nå er løst, har også ført til at landet i internasjonale fora gikk under den noe tungvinte betegnelsen Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia, ofte forkortet til FYROM.

Nettportal om sosial kontroll

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) lanserer nettportalen Nora på Stovner videregående skole. Der kan ungdommer og andre finne historier om hvordan det kan være å leve med negativ sosial kontroll, hvilke rettigheter man har, og hvem man kan snakke med når man trenger hjelp.

VM i alpint

Mennenes første øvelse i årets alpin-VM i Åre er Super G.

Kjetil Jansrud, som brakk to bein i hånden i Kitzbühel for litt over en uke siden, bekreftet tirsdag at han stiller til start i Åre.