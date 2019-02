Nyheter

State of the Union

En uke på overtid grunnet vinterens budsjettstrid og stenging av offentlig g sektor, kunne president Donald Trump endelig holde sin tale til Kongressen om rikets tilstand.

I tillegg til å forsikre politikerne om at det går bra med USA, trakk han igjen fram det han omtaler som krisen på grensen mot Mexico og gjentok løftet om å bygge en grensemur.

18-åring utenfor livsfare

En ung mann som ble kritisk skadd etter å ha blitt knivstukket flere ganger på Grønland i Oslo tirsdag kveld, er utenfor livsfare. To tenåringer er pågrepet.

Knivstikkingen skjedde i enden av Motzfeldts gate, like ved Grønlands torg, ved 19-tiden.

Uber-sjåfør dømt for seks drap

En Uber-sjåfør er dømt til livstid i fengsel for å ha skutt og drept seks personer i Kalamazoo i Michigan mens han var på jobb.

48 år gamle Jason Dolton erkjenner å ha skutt åtte og drept seks personer på tre ulike steder i løpet av fem timer mens han kjørte for Uber i februar 2016.

Trump og Kim møtes i Vietnam

USAs president Donald Trump kunne tirsdag kveld avsløre at han og Nord-Koreas leder Kim Jong-un skal møtes i Vietnam 27. og 28. februar. De to lederen har møttes én gang før, i Singapore sist juni.

Noen journalister fikk vite dette rett før Trump holdt sin tale i Kongressen, og i selve talen bekreftet han opplysningene.

Få fosterbarnsadopsjoner

Rundt 50 fosterbarn i Norge blir adoptert per år. Det er 0,6 prosent av barna under omsorg i barnevernet, viser en ny rapport.

– Vi vet at barn som har stabil oppvekstsituasjon får det bedre over tid. Derfor bør barnevernstjenestene se på muligheten for adopsjon i barnevernssaker oftere, sier direktør Mari Trommald i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ), som har bestilt rapporten.

Ministre vil utsette brexit

Flere ministre i den britiske regjeringen har i hemmelighet hatt møter hvor de har diskutert en plan om å utsette brexit med åtte uker, ifølge The Telegraph.

Får de utsettelsen igjennom, betyr det at Storbritannia er ute av EU 24. mai og ikke 29. mars, som er den egentlige planen, skriver avisen.