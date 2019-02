NRK sender frå Romsdal tre kveldar i veka som kjem

Nyheter

NRK1-programmet «Norge nå» sender direkte frå ein stad i Norge dei fleste kvardagar unntatt fredag frå klokka 20.25 til 20.55. No er turen komen til Romsdal der 16 medarbeidarar skal lage program tirsdag, onsdag og torsdag i neste veke.

– Det blir tre halvtimes direkteprogram i beste sendetid, seier NRK-reporter Tore Ellingseter i ei pressemelding. Vestnesingen blir med som programleiar frå NRK Møre og Romsdal. Hovedprogramleiar i sendingane i Romsdal blir Charlotte Haarvik Sanden.

Frivillige, trafikk og skipsbygging

Frivilligsentralen i Eidsvåg blir første stopp på turneen. Dette programmet blir sendt tirsdag 12. februar.

– Onsdag handlar det om fart i trafikken, og då er det ATK-sentralen på Farstad i Fræna som er sendestad. Torsdag går programmet frå Vard Langsten i Tomrefjord. NRK-teamet og gjestar er om bord på cruiseskipet Hanseatic Nature, som er under bygging ved verftet. Me prøver å vise kva verftet betyr for bygda Tomrefjord, for båtbyggarkommunen Vestnes og heile landet, seier Tore Ellingseter.

400.000 sjåarar

«Norge nå» blir omtalt som eit direktesendt TV-show der der blir snakka med folk om det dei er opptatt av, der det faktisk skjer.

– Meir enn 400 000 personar brukar å sjå programmet, seier Tore Ellingseter, som ser fram til sendingane frå Romsdal.