Nyheter

Vestnes: UP hadde måndag fartskontroll i 80-sona på E39 over Ørskogfjellet. Her fekk tre bilførarar fekk reaksjonar etter fartsoverskridingar. – Ein vert meld for køyring utan gyldig førarkort og for å ha køyrd i 114 km/t, og ein vert meld og fekk førarretten inndrege for å ha køyrd i 127 km/t, skriv politiet i sin twitterlogg.