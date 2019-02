Nyheter

PSTs trusselvurdering

PST-sjef Benedicte Bjørnland legger mandag fram PSTs åpne trusselvurdering. Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) er til stede ved presentasjonen.

Den åpne trusselvurderingen legges fram årlig.

Rettssak mot Krekar i Italia

Rettssaken mot mulla Krekar skal etter planen starte i Italia. Italienske myndigheter mener Krekar ledet et IS-tilknyttet terrornettverk kalt Rawti Shax.

Advokat Brynjar Meling sier Krekar ikke har noen plan om å reise til Italia, ettersom han ikke har fått noen garanti for at han kan vende tilbake til Norge.

Dom mot 292 egyptere

Mandag er det ventet dom i rettssaken mot 292 personer som er tiltalt for å ha planlagt å drepe Egypts president Abdel Fattah al-Sisi.

Kjønnsforskjeller i skolen

Stoltenberg-utvalget er klar med sin NOU «Nye sjanser – betre læring, Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp». Mandag formiddag blir den overlevert til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Klimarapport om Svalbard

Norsk Klimaservicesenter legger fram rapporten «Climate in Svalbard – 2100», med kunnskapsgrunnlaget for klimatilpasning. Rapporten, som presenteres under et åpent møte ved Universitetssenteret i Longyearbyen, er skrevet av noen av Norges fremste forskere på sine felt.