Nyheter

Skredtatt 16-åring døde

En 16 år gammel gutt som ble tatt av et snøskred i Åseral i Vest-Agder søndag, er bekreftet omkommet.

Gutten ble funnet etter mer enn tre timer under snøen og ble fløyet til Haukeland universitetssjukehus i Bergen. Sent søndag kveld bekrefter politiet i Agder at gutten er død.

Maduro avviser ultimatum

Venezuelas president Nicolás Maduro avviser kravet til sju EU-land om at han må skrive ut nyvalg. Dermed anerkjenner landene opposisjonslederen som president. Maduro sier i et intervju med den spanske TV-kanalen La Sexta at han ikke vil «gi etter for presset» fra dem som ønsker hans avgang.

– De prøver å presse oss opp i et hjørne med et ultimatum som tvinger oss i en ekstrem situasjon av konfrontasjon.

Minst 15 gauper skutt

Siden kvotejakten på gaupe startet ved månedsskiftet, er det skutt minst 15 dyr, viser tall fra Miljødirektoratets rovviltbase.

Gaupene er skutt i ti ulike kommuner, skriver Nationen. Flest gauper er skutt i Bygland kommune i Aust-Agder, hvor det er felt fire dyr.

To omkom i flystyrt

Minst to personer mistet livet da et småfly styrtet i et nabolag i Yorba Linda i California. Ytterligere to personer ble skadd, og to hus begynte å brenne.

Det var i natt ikke kjent om de omkomne og skadde var om bord i flyet – en Cessna 414A – eller på bakken da ulykken skjedde.

Patriots vant Super Bowl

New England Patriots vant årets utgave av Super Bowl, finalen i den amerikanske fotballigaen NFL. Finalens eneste touchdown kom i fjerde og siste periode og bidro til at Patriots vant 13-3 over Los Angeles Rams i en svært poengfattig kamp.

Patriots sikret seg dermed sin sjette Super Bowl-seier og tangerte rekorden til Pittsburgh Steelers.