Søndag er den store Kom deg ut-dagen

Molde og Romsdals Turistforening har hele 8 gratisarrangement på Kom deg ut-dagen søndag 3. februar.

De fleste har aktiviteter fra kl 12-15 søndag, opplyser daglig leder Maria Holo Leikarnes.

På Skaret, nede ved Skarvatnet, åpner Kom deg ut-dagen klokka 12 søndag og tilbyr aktiviteter for alle fram til klokka 15.

Her vil det være:

Turtipp natursti med Barnas Turlag

Bålpanner til fri bruk (ta med egen mat og drikke)

Isfiske i regi av Fræna jeger og fisk

Hesteriding

Farging av stearinlys i regi av Skarstua

Stand med Intersport Roseby med hurtiggliding av ski, impregnering av feller på felleski og mulighet for testing av felleski for barn (forutsetter at barna har skisko selv)

Stand med Turistforeningen, utdeling av brosjyremateriell og salg av DNT produkter, samt at dere kan får informajson om og tegne medlemskap

Stand med KIWI

Salg av kakao og kaffe (VIPPS kr 5,-)

Akeområde (ta med eget akebrett)

Skiløyper i umiddelbar nærhet (ta med eget skiutstyr)

Delvis skyet og rundt én grad

I invitasjonen opplyser MRT at det er lurt å ta på gode sko og varme klær, samt husk sitteunderlag, egen mat og drikke.

- Ta gjerne med besteforeldre, kompiser, naboen, bamsen din og kom! Det koster ingenting å delta, skriver Holo Leikarnes.

Yr melder at temperaturen blir rundt én grad på Skaret søndag. På formiddagen vil det snø, mens det mellom klokka 12 og 18 blir delvis skyet, med svak vind fra sør-sørøst.

Arrangør er Møre og Romsdal Turistforening (MRT), Barnas Turlag Hustadvika og Barnas Turlag Molde.