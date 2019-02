Ny Axess-kontrakt

Nyheter

Det internasjonale Molde-selskapet er tildelt en langsiktig kontrakt med Vår Energi for aktiviteter relatert løft og materialhåndtering.

Kontrakten gjelder alle installasjoner og fremtidige installasjoner i Vår Energis portefølje. Det inkluderer Goliat, Ringhorne, Balder og Jotun-feltene på norsk sokkel, melder Axess i en pressemelding.

Skal kontrollere kraner og løfteutstyr

I henhold til avtalen vil Axess levere tjenster innenfor sakkyndig kontroll, verifikasjoner av løfte- og riggplaner, vedlikeholdsaktiviteter knyttet til kraner og løfteutstyr, leveranser av løfteutstyr og reservedeler.

- Vi er svært fornøyd med å bli tildelt denne betydelige kontrakten, da den har vært et etterlengtet mål for oss i flere år. Et viktig fundament i kontrakten er vår satsning på digitalisering og utvikling av software som støtter våre arbeidsprosesser. I tillegg til vårt personells sterke fagkompetanse og erfaring. Vi ser frem til å bidra til Vår Energis HMS-målsettinger og å være en partner i deres ambisiøse vekstplaner fremover, uttaler Knut Stefanussen, markedssjef i Axess Group.

Italiensk-norsk eierskap

Vår Energi AS er et nytt ledende, uavhengig E&P selskap på den norske kontinentalsokkelen (NCS) og er et resultat av sammenslåing av Point Resources AS og Eni Norge AS sent i 2018. Vår Energi er eid av det italienske energiselskapet Eni (69,6 %) og det norske ledende private investorselskapet HitecVision (30,4 %).

Axess Group er en global leverandør av integritetsløsninger, ingeniørtjenester og produkter til energibransjen. Axess Group, som ble grunnlagt i 1998 i Molde, har global tilstedeværelse med kontorer i 12 land i Europa, Nord-og Sør-Amerika, Asia, Afrika, og Australia. Axess har jobbet med over 400 offshore-installasjoner globalt.