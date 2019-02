Nyheter

Utsetter abortsak

For første gang siden de konservative dommerne kom i flertall, skal USAs høyesterett vurdere en delstatlig abortlov. Fredag ble saken utsatt.

Domstolen skal vurdere en lov i Louisiana som stiller krav som i praksis vil føre til at to av tre abortklinikker i delstaten må stenge.

Beklager DNA-test

Elizabeth Warren har sagt unnskyld til cherokee-folket at hun tok en DNA-test for å bevise delvis urfolksopphav etter at president Trump gjorde narr av henne.

En cherokee-talskvinne opplyser at Warren har beklaget å «ha skapt forvirring om suvereniteten og tilhørigheten til urfolksgrupper og for den skaden det har medført».

Kjærligheten kan koste spionjegere jobben

Et nytt lovforslag om sikkerhetsklarering kan hindre ansatte i E-tjenesten å finne kjærligheten i utlandet. For å klareres på nivået «strengt hemmelig» må også ektefeller eller partnere kunne spores ti år tilbake i tid.

Få land utleverer slik informasjon, noe som i praksis kan tvinge ansatte til å måtte velge mellom jobben og kjærligheten.

Kastet molotov-cocktail

En mann er pågrepet for å ha kastet en hjemmelaget brannbombe ned på naboens terrasse i Sandviken i Bergen.

Politiet fikk melding om hendelsen ved 22-tiden fredag. Ifølge Bergensavisen startet det hele med en nabokrangel.