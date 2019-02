Mange nordmenn foretrekker veiavgift over bilavgift

Nyheter

Undersøkelsen er utført av Bilimportørenes Landsforening (BIL), skriver Dagens Næringsliv. Forbrukerorganisasjonen NAF og partiene KrF og Ap har tatt til orde for utredning av veiprising. Systemet går ut på at man betaler for hvor, når og hva slags bil man kjører.

– Jeg må innrømme at jeg er litt overrasket over at så mange er positive til veiprising. Det har ikke vært noen bred debatt om dette spørsmålet ennå, men folk virker veldig opplest på saken. Det er svært få som ikke har tatt stilling til temaet, sier direktør Erik Andresen i BIL.

Andresen sier undersøkelsen bør være et viktig signal til Stortinget som i februar skal vedta om veiprising skal utredes eller ikke. Han framholder at spørsmålet er svært komplisert. Flere av respondentene, 22 prosent av dem, mener veiprising ikke bør innføres av personvernhensyn.

– Vi trenger en grundig utredning som får alle fakta og problemstillinger på bordet før vi tar stilling til om veiprising er morgendagens avgiftssystem, sier han.