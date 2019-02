Nyheter

Er energidrikker helseskadelig?

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har gjort en risikovurdering av energidrikker på oppdrag for Mattilsynet. Fredag overleveres og presenteres rapporten i et åpent møte.

Til våren skal Helse- og omsorgsdepartementet vurdere nye tiltak for å beskytte barn og unge mot helseskader som følge av høyt konsum av energidrikker.

Sist rettsdag for IS-tiltalt kvinne

En kvinne bosatt i Nordfjordeid er tiltalt for å ha jobbet for og støttet IS og for å ha forsøkt å reise til Syria for å slutte seg til gruppen. Rettssaken mot kvinnen avsluttes fredag i Oslo tingrett.

Aktor la torsdag ned påstand om fem års fengsel for den somaliske fembarnsmoren som er tiltalt for brudd på terrorlovgivningen. Kvinnen nektet straffskyld på samtlige punkter i tiltalen.

USA ut av INF-avtalen med Russland

Trump-administrasjonen ventes formelt å kunngjøre at den trekker seg fra nedrustningsavtalen INF med Russland, etter at NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg sier det ikke er gjort framskritt i diskusjonene med Russland om avtalen.

INF-avtalen ble inngått mellom USA og Sovjetunionen i 1987.

40 år siden Khomeini vendte hjem

Fredag er det 40 år siden ayatolla Ruhollah Khomeini ble tatt imot som en helt da han vendte hjem til det revolusjonære Iran fra sitt eksil i Frankrike. 1. februar 1979 landet han i Teheran og ble tatt imot som en helt.

30 år etter hans død består republikken som ble drevet fram av Khomeini og den islamske revolusjonen.