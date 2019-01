Vil ha universitets- sjukehus i Ålesund

Nyheter

(Sunnmørsposten) Forslaget skal til behandling på fylkesårsmøtet til Høyre i helga. Norge har i dag seks universitetssjukehus. Ålesund Høyre håper nå at sjukehuset i Ålesund skal bli det sjuende.

Bak forslaget som skal presenteres på høgskolen i Ålesund torsdag står fylkesleder Dag Olav Tennfjord og stortingsrepresentant Marianne Synnes.

De viser til at NTNU i Ålesund i dag utdanner sjukepleiere og bioingeniører, samt at sjukehus er en stor aktør for utdanning av turnusleger.

- Som universitet så har utdanningen i Ålesund et stort behov for praksisplasser ved sykehuset, dekningen i dag er ikke tilstrekkelig, og fagmiljøene ved NTNU ønsker at kapasiteten utvides ved sykehuset i Ålesund, skriver de i forslaget.

Denne artikkelen ble først publisert i Sunnmørsposten.