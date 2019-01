En person omkom i boligbrann i Larvik

Nyheter

En person omkom i en brann i en bolig i Larvik sentrum torsdag ettermiddag.

Det var registrert en person på adressen i Skiringsalsgata. Politiet meldte om brannen litt før klokka 15. Det røyk fra taket på huset som ligger i et tettbygd strøk. Naboene ble evakuert som følge av brannen.

Rundt en halv time etter at politiet meldte om brannen, opplyste Sørøst politidistrikt at brannvesenet hadde kontroll over ilden. Det er registrert en person bosatt på adressen.

Personen som omkom ble funnet inne i boligen. Årsaken til brannen er ukjent.