Fire ønsker å bli prosjektdirektør for nysjukehuset

Fire har søkt på stillinga som prosjektdirektør for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SRN), etter at søkefristen gikk ut søndag. To av søkerne har fått navnene sine unntatt offentliggjøring.

De to andre som har søkt er Oddvar Knardal fra Bud og Ivar Edmund Vatten fra Halsanaustan.

Ifølge NRK skal det også ha vært en femte søker, men denne søkeren har trukket seg.

Som kjent trakk forrige direktør seg, Helle Jensen, i starten av desember, der begrunnelsen var personlige årsaker. Nylig har også leder for prosjektstyret, Olaf Melbø, trukket seg. Det skjedde etter en sterkt kritisk rapport fra Metier OEC som konkluderte med at SNR-prosjektet strandet i fjor vår av flere grunner. Manglende kompetanse og for svakt samarbeid mellom fagmiljøene i Trondheim og på Hjelset var to viktige grunner.

Rapporten kom i kjølvannet av at anbudskonkurransen ble avlyst i juni i fjor, fordi anbudene sprengte rammene med et tresifret antall millioner.