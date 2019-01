Nyheter

Enebolig totalskadd i brann

Nødetatene rykket ut til en boligbrann ved Olderfjord i Porsanger i Finnmark klokken 3.31 natt til onsdag. Da de kom fram, var boligen overtent. Brannveset konsentrerte seg om å hindre spredning til en låve i nærheten.

En mannlig beboer kom seg ut av huset da brannen startet.

To drept i angrep mot moske

To personer ble drept i et granatangrep mot en moské sør på Filippinene onsdag, opplyser myndighetene.

Personene som ble rammet, sov i moskeen. Mindanao huser mange fra landets muslimske minoritet og har lenge opplevd uro, blant annet knyttet til krav om muslimsk selvstyre eller separatisme.

Huawei-toppens høring utsatt

Utleveringshøringen for Huaweis finansdirektør ble tirsdag utsatt til 6. mars etter at tiltalen mot henne og selskapet ble offentliggjort denne uken.

Kinesiske Meng Wanzhou ble pågrepet under en mellomlanding i Vancouver for to måneder siden og risikerer å bli utlevert til USA. Pågripelsen har ført til en diplomatisk krise mellom Canada, USA og Kina.

Venezuela: Guaidó ilagt utreiseforbud

Venezuelas høyesterett har ilagt opposisjonsleder Juan Guaidó utreiseforbud og sperret bankkontoene hans etter en begjæring fra landets riksadvokat.

Med USAs støtte erklærte 35 år gamle Guaidó seg sist uke som Venezuelas fungerende president, til store protester fra president Nicolás Maduro.

USA har begynt asylretur

USA har startet den planlagte praksisen med å sende asylsøkere tilbake til Mexico mens de venter på å få sakene sine behandlet i en domstol.

Målet er å unngå at papirløse migranter søker asyl for å kunne oppholde seg i USA mens søknaden behandles. Mexico er uenig med den nye politikken fra USAs side.